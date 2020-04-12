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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
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  3. 12 Nisan 2020 22:00

''Soylu'nun istifası, Erdoğan'ı kurtarma operasyonu''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum” diyerek değerlendirdi.

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