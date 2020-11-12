SON DAKİKA
VAKA SAYISINDA PATLAMA! SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Kasım 2020 17:20

Soyunma kabininde taciz skandalı! Genç kadın röntgenciyi suçüstü yakaladı

ABD'de genç bir kadın, kıyafet denemek için girdiği soyunma kabininde bir kişinin kendisini görüntülediğini fark etti. O anları sosyal medyada paylaşan genç kadının videosu 16 milyon izlenme aldı.

Video Galeri
Muğla'da korkunç olay! Astsubay, önce sevgilisini öldürdü sonra...
Muğla'da korkunç olay! Astsubay, önce sevgilisini öldürdü sonra...
Video Galeri
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Video Galeri
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
Video Galeri
Şevval Şahin küvetten video paylaştı
Şevval Şahin küvetten video paylaştı
Video Galeri
İSKİ arıtma tesisinde parçalanmış ceset bulundu
İSKİ arıtma tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Video Galeri
Balıkçılar faciaya uykuda yakalanmış!
Balıkçılar faciaya uykuda yakalanmış!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM