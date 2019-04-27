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  3. 27 Nisan 2019 10:18

Söz dizisi ekrana veda ediyor !

Star TV'de 3 sezondur ekranlarda olan sevilen dizi Söz final yapmaya hazırlanıyor. Söz dizisinin final yayın tarihi de belli oldu. Peki Söz ne zaman bitecek? İşte Söz dizisi 80. yeni bölüm fragmanı ve final tarihi

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