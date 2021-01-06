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POLİSİN KESTİĞİ KISITLAMA CEZASINI MAHKEME İPTAL ETTİ!
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  3. 06 Ocak 2021 10:45

''Söz veriyorum, Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoya, "Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız" notunu düştü.

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