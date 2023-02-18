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Sözcü TV test yayınına başladı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV, test yayınlarına başladı.

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