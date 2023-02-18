Anasayfa Video Galeriler Gündem Sözcü TV test yayınına başladı Sözcü TV test yayınına başladı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:25 Usta gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV, test yayınlarına başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f099827e70cf3a4b32be67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada Usta gazeteciden canlı yayında sert tepki: ''Bana yapsa elini kırardım'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul’un risk haritasını çıkarttı İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı