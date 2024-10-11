Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 200 müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden M.Ç. ve müritleri, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

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