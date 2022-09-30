Anasayfa Video Galeriler Gündem Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 12:30 Tunceli'de, kendisini ''şifacı'' olarak tanıtan Hasan V., parkta zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Taciz anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6336b742bc80d94c8e45a063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu Erdoğan: ''Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetimiz var'' Apple'de ''büyük göğüslü kadınlar'' depremi! Türkiye'nin ünlü plajında köpek balığı paniği! 20 ilde operasyon düğmesine basıldı! Yüzlerce gözaltı var DEAŞ'a sınır ötesinde ağır darbe! 19 terörist yakalandı Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu! Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin