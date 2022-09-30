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  4. Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada

Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada

Tunceli'de, kendisini ''şifacı'' olarak tanıtan Hasan V., parkta zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Taciz anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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