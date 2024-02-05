Anasayfa Video Galeriler Gündem Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu 05 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 17:55 Sağlık alanında sözleşmeli personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını içeren kanun teklifi, Meclis'e sunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c0f6f2eb79f33cea0bc0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı MHP seçim beyannamesini açıkladı 60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu Senden Önce için geri sayım! Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın sauna pozu olay oldu! Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı İstanbul'da genç müzisyene saldırı: Nişanlısının kollarında can verdi Türkiye'deki salgının sebebi bulundu! Hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı Vaşak ilk kez bu kadar net görüntülendi! Adeta kameralara poz verdi