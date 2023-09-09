Anasayfa Video Galeriler Gündem Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Sözlü tartışma meydan savaşına döndü 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 13:55 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:55 Bursa’da iki grup genç arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı satırlı kavgaya dönüştü. Biri ağır, iki kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc4f1e2c676e4d176d89c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da korkunç kaza! Kadına çarpıp takla attı 35 yıllık ''Duman gözcüsü'' nöbeti eşine devretti Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu orada aldı Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor Kiracılar platformu kurucusu da sokakta kaldı