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Sözlü tartışma meydan savaşına döndü

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Bursa’da iki grup genç arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı satırlı kavgaya dönüştü. Biri ağır, iki kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

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