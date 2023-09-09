Sözlü tartışma meydan savaşına döndü

Bursa’da iki grup genç arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı satırlı kavgaya dönüştü. Biri ağır, iki kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

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