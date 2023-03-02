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SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı

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SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.

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