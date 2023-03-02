Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:21 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 10:21 SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64004e674c1bdf51c21de603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti