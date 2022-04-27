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SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-4 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 astronot gönderdi.

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