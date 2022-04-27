Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 13:10 Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-4 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 astronot gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269169bc123bb4c97224263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi! Ankara'da çıplak vatandaş şaşkınlığı İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke olduk aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama DEAŞ'a şafak operasyonu TÜGVA bombacısı böyle yakalandı Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Rust filmindeki ölümlü set kazası