Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi 14 Mart 2021 Pazar Saat: 23:45 Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, uzaya 60 internet uydusu daha gönderdi. 22. kez uzaya gönderilen Starlink ağı uyduları, Florida'dan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e75eb23afd321b72e51a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı