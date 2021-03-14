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SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, uzaya 60 internet uydusu daha gönderdi. 22. kez uzaya gönderilen Starlink ağı uyduları, Florida'dan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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