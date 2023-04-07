Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:50 Güncelleme: 07 Nisan 2023 Cuma 12:50 Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon-9 roketi, IS-40 adlı görev çerçevesinde yörüngeye iletişim uydusu göndermek üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642fe763aa4e974017776813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi AK Parti'nin kalesinde esnaftan Bakan Nebati'ye soğuk duş! Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı İstanbul'da 10 milyar TL'lik dev operasyon 153 gözaltı var! ''Çöp'' kavgası kanlı bitti; 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Uşak’a Nisan ayında kar yağdı