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SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi

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Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon-9 roketi, IS-40 adlı görev çerçevesinde yörüngeye iletişim uydusu göndermek üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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