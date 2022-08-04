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SpaceX’e ait uzay enkazları arazisine düştü

SpaceX’e ait 3 parça uzay enkazının Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan boş bir araziye düştü. Arazi sahibi o parçaları tek tek görüntüledi.

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