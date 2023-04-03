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SpaceX'e Çin'den rakip çıktı

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Çin'de geliştirilen "TL-2 Y1" adlı roket ile ilk fırlatış gerçekleştirildi. Şirket Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e rakip olacak.

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