Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX'e Çin'den rakip çıktı SpaceX'e Çin'den rakip çıktı 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 08:15 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:15 Çin'de geliştirilen "TL-2 Y1" adlı roket ile ilk fırlatış gerçekleştirildi. Şirket Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e rakip olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642a60e881260f7de376e303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 turunu muhalefet kazandı Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog