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  3. 16 Kasım 2020 10:05

SpaceX'in mürettebatlı uzay yolculuğu başladı

Ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği ve Dragon adı verilen kapsül, NASA işbirliğinde uzaya fırlatıldı. 4 astronot, bilimsel araştırmalar yapmak için Uluslararası Uzay İstayonu'nda 6 ay kalacak.

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