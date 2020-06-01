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  3. 01 Haziran 2020 11:55

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in dev roketi Starship'in prototipi SN4 test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti. Şirketin hava koşulları nedeniyle ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi ise bugün gerçekleşecek.

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