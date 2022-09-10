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SpaceX'in roket testinde yangın çıktı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketinin, yeni roketi Starship motorlarının testinde yangın çıktı.

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