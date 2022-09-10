Anasayfa Video Galeriler Gündem SpaceX'in roket testinde yangın çıktı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:25 Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketinin, yeni roketi Starship motorlarının testinde yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c9e4e7d6cdc477b44f3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov! Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve... Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ? 99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasında fenalaştığı anlar ortaya çıktı Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi