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  4. SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı

SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in fırlattığı Starship roketi test uçuşuna başlamasından 4 dakika sonra infilak etti.

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