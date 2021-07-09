Anasayfa Video Galeriler Gündem Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 10:40 Bein Sports spikeri Roksan Kunter, meslek hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Kunter, babası Erman Kunter'in Cholet Basket'teki görevinden istifa ettiğinin haberini canlı yayında sundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e7fd7a2911a6291808e533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü AK Partili isim silahını çekti ve... Skandal görüntüler! Erdoğan ile Soylu günler sonra buluştu! Dikkat çeken anlar Otellerde yer bulamayınca meydanlarda çadırlarda uyudular İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü Belediye binasında gazeteciye saldırı anı kamerada Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs...