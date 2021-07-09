  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu

Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu

Bein Sports spikeri Roksan Kunter, meslek hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Kunter, babası Erman Kunter'in Cholet Basket'teki görevinden istifa ettiğinin haberini canlı yayında sundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü
AK Partili isim silahını çekti ve... Skandal görüntüler!
Erdoğan ile Soylu günler sonra buluştu! Dikkat çeken anlar
Otellerde yer bulamayınca meydanlarda çadırlarda uyudular
İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
Belediye binasında gazeteciye saldırı anı kamerada
Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası
Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler
Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs...