Anasayfa Video Galeriler Gündem Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 17:46 Güncelleme: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:46 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker, zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e112bb31457b2ca51323a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı Ünlü oyuncu korku dolu anları böyle anlattı: 10 tane bina gözümün önünde yıkıldı Canlı yayında deprem anı! Enkazın üstünde yakalandılar Muhabir canlı yayında depreme yakalandı 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı