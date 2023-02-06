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Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker, zor anlar yaşadı.

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