Anasayfa Video Galeriler Gündem Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 17:11 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b791892798695a766c4c37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj Marmara Denizi için kötü haber geldi Uludağ'da haziran ayında kar sürprizi Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Köpeğine saldıran ayıya dersini böyle verdi Metrobüste tekme tokat kavga yolcu kamerasında Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada