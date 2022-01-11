Anasayfa Video Galeriler Gündem Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı 11 Ocak 2022 Salı Saat: 17:25 Süper Lig'de Konyaspor forması giyen milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Çalık'ın Ankara'ya gitme nedeni ise yürekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd936eb0fd0c44d52677e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı! Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiası Meclis'te Çin'de yeni salgın iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı ''Bankanın verdiği dolarlar sahte'' dedi ortalık karıştı Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' Süper Lig'in genç yıldızı Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Hırsızlık yapan ''tantanacı'' çetesi yakalanınca polise saldırdı