Anasayfa Video Galeriler Gündem Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü 07 Kasım 2023 Salı Saat: 12:10 Çin’in Heilongjiang eyaletinde bir spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549ff02dad3053dc56bf373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı