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  3. 01 Şubat 2021 13:05

Spor spikeri Hande Sarıoğlu'ndan oryantal şov!

Habertürk'te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği anların videosunu paylaştı.

Video Galeri
Lodosta uçmamak için bir birlerine tutundular
Lodosta uçmamak için bir birlerine tutundular
Video Galeri
İstanbul'da korku dolu anlar kamerada
İstanbul'da korku dolu anlar kamerada
Video Galeri
Gelen sesle irkilip dışarı fırladılar arabalarını çukurda buldular
Gelen sesle irkilip dışarı fırladılar arabalarını çukurda buldular
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Ev arkadaşı göğsünden bıçakladı! Yaralı halde sokağa fırladı
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İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
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İstanbul'da gün doğumu manzarası büyüledi
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