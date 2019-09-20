  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Eylül 2019 13:55

Spor yaparken karakolluk oldular

Konya'da her sabah müzik eşliğinde parkta spor yapan 15 kişi, aynı parkta koşu yapan kadın tarafından "müzik ile rahatsızlık verme" şikayeti üzerine karakolluk oldu.

Video Galeri
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 4 polis gözaltında
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 4 polis gözaltında
Video Galeri
Kırklareli'nde feci kaza kamerada
Kırklareli'nde feci kaza kamerada
Video Galeri
Kartal’daki binanın çökme anı
Kartal’daki binanın çökme anı
Video Galeri
Kapalı Maraş yıllar sonra böyle görüntülendi
Kapalı Maraş yıllar sonra böyle görüntülendi
Video Galeri
Tuzla'daki fabrika yangını sonrası vatandaşlarda 'kimyasal yağmur' gerginliği
Tuzla'daki fabrika yangını sonrası vatandaşlarda 'kimyasal yağmur' gerginliği
Video Galeri
Kağıthane'de ortalık savaş alanına döndü
Kağıthane'de ortalık savaş alanına döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM