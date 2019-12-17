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  3. 17 Aralık 2019 11:30

Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı

A Spor'un ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayın sırasında fenalaşarak sevenlerini korkuttu. Moderatör Hakan Gündoğar, hemen ara istedi. O anlar canlı yayına yansıdı.

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