Anasayfa Video Galeriler Gündem Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 22:40 Dünya çapında milyonları ekrana kilitleyen ve 2021’ın son çeyreğinde ilk sezonu yayınlandıktan sonra gündemden düşmeyen “Squid Game” dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a64128fa961e3ad9390b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet!