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Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi

Dünya çapında milyonları ekrana kilitleyen ve 2021’ın son çeyreğinde ilk sezonu yayınlandıktan sonra gündemden düşmeyen “Squid Game” dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönüyor.

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