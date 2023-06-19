Anasayfa Video Galeriler Gündem Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 19 Haziran 2023 Pazartesi 07:55 Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanına sahip Squid Game ikinci sezonuyla dijital platforma geri dönüyor. Rekortmen yapımın ikinci sezonundan ilk tanıtım geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648fdfb9d54e9c72ca79c333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek! Suriye'deki gece hayatı görüntüleri olay oldu Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması