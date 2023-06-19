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Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi

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Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanına sahip Squid Game ikinci sezonuyla dijital platforma geri dönüyor. Rekortmen yapımın ikinci sezonundan ilk tanıtım geldi.

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