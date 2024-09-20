Anasayfa Video Galeriler Gündem Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman 20 Eylül 2024 Cuma Saat: 12:00 Güncelleme: 20 Eylül 2024 Cuma 12:00 Netflix'in sevilen dizisi Squid Game'in merakla beklenen ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ed39c9f347e914a70e2273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOKİ'den yeni kampanya: Yüzde 25 indirim müjdesi İzmir'de 7 bin 800 yıllık keşif... Sapı kemikten, ucu çakmak taşından Onlarca domuz yerleşim yerine indi Yine bir kayıp kız çocuğu: 4 yaşındaki minik Ecrin'den haber alınamıyor Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu Esenyurt'ta sıradan bir gün daha: Ortalık savaş yerine döndü CHP'li başkandan tepki çeken hareket Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi 6 katlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu