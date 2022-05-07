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  4. SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi

SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, METE tabancalarından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

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