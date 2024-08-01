Anasayfa Video Galeriler Gündem Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:21 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 07:21 Batman'da Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup, bir Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab0d563a76a8e2970ee053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Maliye ekipleri Kapalı Çarşı'da Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü