Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı

Batman'da Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup, bir Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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