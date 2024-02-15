Anasayfa Video Galeriler Gündem "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:54 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:54 MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, katıldığı canlı yayında "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cded7ccde7b83acd025507" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!