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Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman

Star Wars evreninin yeni dizisi "The Book Of Boba Fett'ten" fragman paylaşıldı. Dizi, 29 Aralık'ta Disney+ üzerinden yayınlanacak.

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