Anasayfa Video Galeriler Gündem Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman 02 Kasım 2021 Salı Saat: 10:45 Star Wars evreninin yeni dizisi "The Book Of Boba Fett'ten" fragman paylaşıldı. Dizi, 29 Aralık'ta Disney+ üzerinden yayınlanacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6180eca9670b6d7c473fd053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çatıda can pazarı! 3 kişi ölüme atladı TOGG paylaştı: Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi Kutlamalarda kabus! 20 metreden yere çakıldı Bir kadın cinayeti daha! ''Anneni öldürdüm, kaçıyorum!'' Aslıhan Malbora'nın bu dansı Üç Kuruş dizisine damga vurdu Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş Koronavirüsten sonra görülüyor! Doktorların ''uyutalım'' dediği çocuk Türkiye'de hayat buldu PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı