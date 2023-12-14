Starbucks’a silahlı saldırı

Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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