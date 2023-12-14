Anasayfa Video Galeriler Gündem Starbucks’a silahlı saldırı Starbucks’a silahlı saldırı 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:00 Güncelleme: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:00 Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657a8bf63bdbf7138b0632c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi Antalya'da kadına korkunç saldırı ''Düğüne mi, savaşa mı'' dedirten bir rezalet daha! Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı