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  3. 27 Nisan 2020 10:50

Starlink uyduları bu sefer Balıkesir'de görüntülendi

Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in 22 Nisan’da uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de net olarak izlendi.

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