Anasayfa Video Galeriler Gündem Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 08:55 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dcdec897577a38bb4807d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı- - MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi Iraklı Türk düşmanları sahnede: ''Türkler giremez!'' Ekonomist Murat Muratoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ''nas'' çıkışı Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada İmamoğlu’ndan İstanbulluya yeni müjde Bir yabancı uyruklu sapık daha! Havuz sapığı ifşa oldu Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi