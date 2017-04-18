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  3. 18 Nisan 2017 11:50

STK temsilcilerinden referandum değerlendirmesi

Diyarbakır’da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kürt oylarının referandum sonucu üzerinde etkili olduğunu belirterek, bunun bölgeye olumlu yansımalarının olacağını düşündüklerini kaydetti.

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