  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi

Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi

Netflix dizisi "Stranger Things", 4. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 4. sezon için hazırlıklar devam ederken diziden yeni fragman yayınlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
43. İstanbul Maratonu'nda ''2023'' detayı; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yan yana
Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi yorumlarsa...
Boşanan çiftin aileleri birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Temizlik işçisi ''Maykıl Fikret'' görenleri şaşırtıyor
Fiyatın düştüğünü duyan koştu, sıranın sonu gözükmedi!
İşten kovulunca, 11 katlı binayı ateşe verdi
AK Partili Yavuz: ''Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor''
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtçe şarkılar söyledi
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler