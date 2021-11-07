Anasayfa Video Galeriler Gündem Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi 07 Kasım 2021 Pazar Saat: 11:11 Netflix dizisi "Stranger Things", 4. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 4. sezon için hazırlıklar devam ederken diziden yeni fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61878a17f9748979246a8743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 43. İstanbul Maratonu'nda ''2023'' detayı; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yan yana Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi yorumlarsa... Boşanan çiftin aileleri birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Temizlik işçisi ''Maykıl Fikret'' görenleri şaşırtıyor Fiyatın düştüğünü duyan koştu, sıranın sonu gözükmedi! İşten kovulunca, 11 katlı binayı ateşe verdi AK Partili Yavuz: ''Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtçe şarkılar söyledi Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler