Anasayfa Video Galeriler Gündem Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 12:56 Netflix'in sevilen dizisi "Stranger Things" için 4. sezon için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Dizinin 4'üncü sezonundan yeni fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60950ebcbdd8357419165f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık! İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada! İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu Bakanlık Mehmetçik'in PKK'lı hainleri vurduğu anı paylaştı! Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme Camdaki Kız'a damga vuran final sahnesi Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı