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  3. 28 Ağustos 2019 14:48

SU-57 savaş uçağının piste iniş görüntüleri olay oldu

Türkiye'nin de yakından ilgilendiği Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı SU-57'nin piste fren paraşütlerini açarak inmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
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Milli Savunma Bakanlığından Büyük Taarruz paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı
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Putin'den Erdoğan'a: Bunu alırsan limuzini hediye ederim
Putin'den Erdoğan'a: Bunu alırsan limuzini hediye ederim
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Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
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Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
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TEM'de makas faciası ! Trafik canavarı bakın kim çıktı
TEM'de makas faciası ! Trafik canavarı bakın kim çıktı
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