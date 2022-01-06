Anasayfa Video Galeriler Gündem Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 13:31 Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, buz kaplı Çıldır Gölü'nde dalış gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d6c4e573f6a853064130e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş arkadaşını evine kadar takip edip, taciz etti! Çığlıklarına koştular Seren Serengil'den Yaşar İpek çıkışı: ''Ebru fakir adama bakmaz'' Otobüs şoförünün köpekle yaşadıkları sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''