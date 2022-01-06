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Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı

Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, buz kaplı Çıldır Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

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