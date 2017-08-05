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  3. 05 Ağustos 2017 12:15

Su dilenen köy

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Üçkuyu köyü, köy statüsüne kavuştuğu günden beri susuzlukla mücadele ediyor. 150 yıldır su sorunu aşılamayan köyde cenazeleri yıkamak için bile 8 kilometre uzaklıktaki köyden su taşınıyor.

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