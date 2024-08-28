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  4. Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı

Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı

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İstanbul Sarıyer'de yan yana bulunan iki işletme arasında yaşanan su gideri tartışması cinayetle bitti. Olayla ilgili 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına alındı.

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