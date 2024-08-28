Anasayfa Video Galeriler Gündem Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 17:13 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:13 İstanbul Sarıyer'de yan yana bulunan iki işletme arasında yaşanan su gideri tartışması cinayetle bitti. Olayla ilgili 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cf308df5627483ed080903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?'' Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi İstanbul'daki savaş jeti seslerinin nedeni belli oldu Bir otomobil gerçekten de yer yarıldı, içine düştü Küçükçekmece gölünde hortum İstanbul Finans Merkezi'nde tavan çöktü Sular çekildi, Türkiye'nin Atlantisi ortaya çıktı...