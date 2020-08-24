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  3. 24 Ağustos 2020 14:35

Su kanalı kazısında facia: 2 kardeş hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, açtıkları 5 metre deriliğindeki kanalda içme suyu boru bağlantısı yapan Hayati (25) ile kardeşi Kenan Ak (22), meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

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