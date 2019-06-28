Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri dalgıçlık yaptı
28 Haziran 2019 16:20
Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri dalgıçlık yaptı
Osmaniye’de şehir içme şebeke suyu ana hattında meydana gelen su patlağına müdahale eden belediye işçileri, tehlikeye aldırış etmeden çamurlu suyun içine dalıp patlağı tamir etmeye çalıştılar. Şehir merkezinde 7 Ocak Mahallesi’nde içme suyu şebekesinde su patlağı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi ekipleri, su patlağını tamir etmek için yaklaşık 2 metrelik çukur...