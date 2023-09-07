Su samuru 3.4 milyon TL'lik balıkları yedi

İngiltere’de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti.

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