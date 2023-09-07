Anasayfa Video Galeriler Gündem Su samuru 3.4 milyon TL'lik balıkları yedi Su samuru 3.4 milyon TL'lik balıkları yedi 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 12:30 Güncelleme: 07 Eylül 2023 Perşembe 12:30 İngiltere’de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f998382c8d2b4bd27e0eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da aile için korkunç kadın cinayeti DEAŞ'ın işkence merkezi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Cinayet zanlısının hapishaneden kaçış anı kamerada MİT'ten bir nokta operasyon daha! İstanbul'da korkunç olay! Yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Çocuk kaçırıp, kuyumcu soydular! Şebeke suyu 370 kişiyi zehirledi CHP'li isimden İYİ Parti'ye de CHP'ye de sert eleştiri