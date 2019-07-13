Su seviyesi yükseldi,batık şehrin surları su altında kaldı
13 Temmuz 2019 14:25
Su seviyesi yükseldi,batık şehrin surları su altında kaldı
Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü su seviyesi yükselmesiyle birlikte mavi bir görüntüye kavuşurken, bu yıl yağışın fazla olmasıyla birlikte batık şehrin kalıntıları su altında kaldı, daha önce görünen 1,5 kilometrelik kale surları da görünmez oldu. Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve...