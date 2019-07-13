  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Temmuz 2019 14:25

Su seviyesi yükseldi,batık şehrin surları su altında kaldı

Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü su seviyesi yükselmesiyle birlikte mavi bir görüntüye kavuşurken, bu yıl yağışın fazla olmasıyla birlikte batık şehrin kalıntıları su altında kaldı, daha önce görünen 1,5 kilometrelik kale surları da görünmez oldu. Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve...

Video Galeri
Elinde tüfek, belinde tabanca... Cinayete böyle gitmiş !
Elinde tüfek, belinde tabanca... Cinayete böyle gitmiş !
Video Galeri
Pakistan çöp dağlarıyla boğuşuyor
Pakistan çöp dağlarıyla boğuşuyor
Video Galeri
Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor
Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor
Video Galeri
Beş saatlik yağmur sele neden oldu
Beş saatlik yağmur sele neden oldu
Video Galeri
Karadeniz’in altın postu: Yason
Karadeniz’in altın postu: Yason
Video Galeri
Ukrayna’da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi
Ukrayna’da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM