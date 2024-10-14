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  4. Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış

Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış

İstanbul'da yakalanan kapkaç zanlısının toplamda 16 suç kaydının olduğu ve 2 cinayetten de arandığı otaya çıktı.

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