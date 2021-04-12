Anasayfa Video Galeriler Gündem Suç makinesi zanlı polisi böyle öldürdü Suç makinesi zanlı polisi böyle öldürdü 12 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 13:56 ABD'nin New Meksiko eyaletinde Şubat ayında bir polis memurunun öldürüldüğü anın kamera kayıtları yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6074274546b8a7667a6a2e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte koronavirüs aşısı olan hastaların akciğer görüntüleri Ekip otosunda rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı İstanbul'da güpegündüz hırsızlık! Soyguncular kamerada! Bartın'da sağanak taşkına neden oldu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının açılış tarihi belli oldu İstanbul'un barajları yüzde 80'i aştı İstanbul'da trafik durdu! Hindistan'da vaka rekoru Kavga Batman'da başladı, İstanbul'da bitti! 10 kişi gözaltında